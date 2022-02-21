Советник Байдена: вероятность дипломатического решения российского кризиса снижается с каждым часом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден в принципе готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если вторжение не начнется, но этот сценарий все еще выглядит вероятным.

Об этом он сказал телеканалу ABC News, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден все время ясно давал понять, что он готов к любому способу. Он готов к участию в дипломатии высокого уровня, чтобы решить все мирным путем, и он одинаково готов сплотить наших союзников и партнеров, чтобы наложить на Россию расходы и последствия , если они решат вторгнуться", – сказал Салливан.

"Он вчера указал президенту Франции, что в принципе будет готов встретиться с Путиным, если президент Путин откажется от вторжения. Мы не можем сказать ничего, кроме того, что все указывает на то, что Россия все еще продвигается вперед", - отметил он.

Салливан указал, что окно для дипломатии будет оставаться открытым, пока не будет более значимых военных действий, но это окно становится все меньше со временем.

"Мы никогда не теряем надежду на дипломатию, пока не улетят ракеты или не поедут танки. Мы много месяцев упорно работали с нашими союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию серьезно сесть за стол, даже вчера президент заявил о своей готовности это сделать. Россия не демонстрировала. такого рода готовность со своей стороны. Вероятность дипломатического решения, учитывая перемещение войск россиян, ежечасно уменьшается", - сказал советник.

Отвечая на вопрос, достаточно ли будет санкций, чтобы остановить Россию, не посылая американские войска в Украину, Салливан сказал, что США настроены ввести санкции в долгосрочной перспективе, чтобы задушить амбиции России без использования наземных сил.

Ранее спикер премьера Британии заявил, что план президента России Владимира Путина по вторжению в Украину фактически "уже начался".

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