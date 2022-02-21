Словаччина працює над підвищенням енергетичної безпеки України – прем’єр

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер запевнив, що його країна робить все можливе для підвищення енергетичної безпеки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в офісі словацького прем’єра за результатами його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Гегер повідомив Зеленському, що на засіданні Європейської Ради він закликав збільшити економічну допомогу Україні та якнайшвидше її виплатити.

"Ми також робимо все можливе, щоб сприяти енергетичній безпеці України та створити умови для збільшення поставок газу через інтерконектор у Будінце на цей зимовий сезон", – сказав Едуард Гегер.

Український президент також зазначив, що Києву потрібна не лише матеріальна, а й економічна допомога. Він подякував Едуарду Гегеру за його підхід та готовність підтримати євроатлантичні амбіції України.

За словами Едуарда Гегера, Словаччина їх підтримує: "Бо кожна країна має право сама вирішувати, де яких альянсів належати".

Як повідомлялося, Словаччина надасть Україні дві системи розмінування Božena 5 та медичні матеріали на суму 1,7 мільйона євро.