Словакия работает над повышением энергетической безопасности Украины – премьер

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил, что страна делает все возможное для повышения энергетической безопасности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе словацкого премьера по результатам его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гегер сообщил Зеленскому, что на заседании Европейского совета он призвал увеличить экономическую помощь Украине и поскорее ее выплатить.

"Мы также делаем все возможное, чтобы способствовать энергетической безопасности Украины и создать условия для увеличения поставок газа через интерконнектор на этот зимний сезон", – сказал Эдуард Гегер.

Украинский президент также отметил, что Киеву нужна не только материальная, но и экономическая помощь. Он поблагодарил Эдуарда Гегера за его подход и готовность поддержать евроатлантические амбиции Украины.

По словам Эдуарда Гегера, Словакия их поддерживает: "Ведь каждая страна имеет право сама решать, к каким альянсам принадлежать".

Как сообщалось, Словакия предоставит Украине две системы разминирования Božena 5 и медицинские материалы в размере 1,7 миллиона евро.