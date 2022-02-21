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Словакия работает над повышением энергетической безопасности Украины – премьер

Понедельник, 21 февраля 2022, 17:59

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил, что страна делает все возможное для повышения энергетической безопасности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе словацкого премьера по результатам его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гегер сообщил Зеленскому, что на заседании Европейского совета он призвал увеличить экономическую помощь Украине и поскорее ее выплатить.

"Мы также делаем все возможное, чтобы способствовать энергетической безопасности Украины и создать условия для увеличения поставок газа через интерконнектор на этот зимний сезон", – сказал Эдуард Гегер.

Украинский президент также отметил, что Киеву нужна не только материальная, но и экономическая помощь. Он поблагодарил Эдуарда Гегера за его подход и готовность поддержать евроатлантические амбиции Украины.

По словам Эдуарда Гегера, Словакия их поддерживает: "Ведь каждая страна имеет право сама решать, к каким альянсам принадлежать".

Как сообщалось, Словакия предоставит Украине две системы разминирования Božena 5 и медицинские материалы в размере 1,7 миллиона евро.

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