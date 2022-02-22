Канцлер Австрії засудив визнання Росією ОРДЛО та скликає кризову команду уряду

Канцлер Австрії Карл Негаммер засудив визнання Росією "незалежності" окупованих територій сходу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Визнання президентом Росії сепаратистських регіонів на сході України є явним порушенням Мінських угод і образою дипломатичних зусиль з пошуку мирного рішення", - заявив Карл Негаммер.

Die Anerkennung der Separatistenregionen in der Ostukraine durch den russischen Präsidenten ist eine klare Verletzung der Minsker Abkommen & ein Affront gegen die diplomatischen Bemühungen für eine friedliche Lösung. — Karl Nehammer (@karlnehammer) February 21, 2022

Він додав, що провів розмову з президенткою Єврокомісії з цього приводу та на ранок скликав урядову кризову команду, щоб обговорити, як діяти далі.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.