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Канцлер Австрії засудив визнання Росією ОРДЛО та скликає кризову команду уряду

Вівторок, 22 лютого 2022, 09:32

Канцлер Австрії Карл Негаммер засудив визнання Росією "незалежності" окупованих територій сходу України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Визнання президентом Росії сепаратистських регіонів на сході України є явним порушенням Мінських угод і образою дипломатичних зусиль з пошуку мирного рішення", - заявив Карл Негаммер. 

Він додав, що провів розмову з президенткою Єврокомісії з цього приводу та на ранок скликав урядову кризову команду, щоб обговорити, як діяти далі. 

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада

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Російська криза Австрія Донбас та ОРДЛО

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