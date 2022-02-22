Канцлер Австрии осудил признание Россией ОРДЛО и созывает кризисную команду правительства

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил признание Россией "независимости" оккупированных территорий востока Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Признание президентом России сепаратистских регионов на востоке Украины является очевидным нарушением Минских соглашений и оскорблением дипломатических усилий по поиску мирного решения", - заявил Карл Нехаммер.

Die Anerkennung der Separatistenregionen in der Ostukraine durch den russischen Präsidenten ist eine klare Verletzung der Minsker Abkommen & ein Affront gegen die diplomatischen Bemühungen für eine friedliche Lösung. — Karl Nehammer (@karlnehammer) February 21, 2022

Он добавил, что провел разговор с президентом Еврокомиссии по этому поводу и на утро созвал правительственную кризисную команду, чтобы обсудить, как поступить дальше.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.