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Канцлер Австрии осудил признание Россией ОРДЛО и созывает кризисную команду правительства

Вторник, 22 февраля 2022, 09:32

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил признание Россией "независимости" оккупированных территорий востока Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Признание президентом России сепаратистских регионов на востоке Украины является очевидным нарушением Минских соглашений и оскорблением дипломатических усилий по поиску мирного решения", - заявил Карл Нехаммер. 

Он добавил, что провел разговор с президентом Еврокомиссии по этому поводу и на утро созвал правительственную кризисную команду, чтобы обсудить, как поступить дальше.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада

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Российский кризис Австрія Донбасс и ОРДЛО

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