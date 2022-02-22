В адміністрації Макрона назвали "параноїдальною" промову Путіна щодо України

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона, коментуючи промову президента РФ перед визнанням ОРДЛО, назвали її "параноїдальною" та обурились порушенням обіцянок, які Владімір Путін дав президенту Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP, цитуючи анонімного представника Єлисейського палацу.

Співрозмовник назвав промову Путіна сумішшю "жорстких і параноїдальних ідей" та додав, що президент РФ не дотримався обіцянок, які він дав Макрону.

За його словами, не виключено, що Росія далі вдасться до воєнних дій і що ЄС готує список фізичних і юридичних осіб, щоб задіяти пропорційні санкції.

"Путін явно зробив вибір порушити свої зобов’язання", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у неділю Макрон здійснив серію телефонних розмов з американським і російським колегою, намагаючись ініціювати саміт за їхньої участі. Єлисейський палац повідомив, що і Байден, і Путін в цілому погодилися на таку ідею, проте наступного дня речник Кремля заявив, що конкретних планів немає і говорити про саміт поки передчасно.

Після рішення Владіміра Путіна визнати окуповані ОРДЛО "незалежними" Еммануель Макрон запропонував скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції проти РФ.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 22 лютого скликав позачергове засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ.

Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій проти ОРДЛО.

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