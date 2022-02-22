В администрации Макрона назвали "параноидальной" речь Путина об Украине

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя речь президента РФ перед признанием ОРДЛО, назвали её "параноидальной" и возмутились нарушением обещаний, которые Владимир Путин дал президенту Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP, цитируя анонимного представителя Елисейского дворца.

Собеседник назвал речь Путина смесью "жестких и параноидальных идей" и добавил, что президент РФ не сдержал обещания, которые он дал Макрону.

По его словам, не исключено, что Россия дальше прибегнет к военным действиям и что ЕС готовит список физических и юридических лиц, чтобы задействовать пропорциональные санкции.

"Путин явно сделал выбор нарушить свои обязательства", – сказал собеседник агентства.

Напомним, в воскресенье Макрон совершил серию телефонных разговоров с американским и российским коллегой, пытаясь инициировать саммит с их участием. Елисейский дворец сообщил, что и Байден, и Путин в целом согласились на такую ​​идею, однако на следующий день спикер Кремля заявил, что конкретных планов нет и говорить о саммите пока преждевременно.

После решения Владимира Путина признать оккупированные ОРДЛО "независимыми" Эммануэль Макрон предложил созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции против РФ.

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