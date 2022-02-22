Президент Фінляндії: дії РФ в Україні можуть завадити спільному будівництву АЕС

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо заявив, що дії Росії в Україні вплинуть на оцінку безпеки спільного фінсько-російського проекту атомної електростанції на північному заході північної країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Дії Росії в Україні, за словами президента, позначаться на відносинах між Фінляндією та РФ. "Йдеться про те, як у цілому ми ставимося до Росії. Жодних конкретних змін не буде" - зазначив він.

"Звичайно, українські події позначаться на оцінці безпеки під час розгляду питання про видачу ліцензії на будівництво АЕС Фенновойма. Але яким цей процес буде, це вирішуватимуть належні органи", - наголосив Ніїністьо.

"Я не спілкувався з президентом Путіним останніми днями, але хочу, щоб діалог підтримувався, бо хочеться знати наміри Росії. Щоправда, цей діалог вже матиме інший відтінок", - зауважив фінський президент.

АЕС є спільним проєктом консорціуму фінських комунальних підприємств та дочірньої компанії російської державної компанії "Росатом", яка володіє 34% акцій. Фінляндія готувала підприємство протягом 10 років, 8 з них з Росією як партнером.

Фінський президент також сказав, що Європейський Союз у вівторок ухвалить рішення щодо першого пакету санкцій у відповідь на рішення президента Росії Владіміра Путіна визнати два регіони на сході України.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд зупиняє процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

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