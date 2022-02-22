Президент Финляндии: действия РФ в Украине могут помешать совместному строительству АЭС

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что действия России в Украине повлияют на оценку безопасности совместного финско-российского проекта атомной электростанции на северо-западе страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Действия России в Украине, по словам президента, отразятся на отношениях между Финляндией и РФ. "Речь идет о том, как в целом мы относимся к России. Никаких конкретных изменений не будет", - отметил он.

"Конечно, украинские события отразятся на оценке безопасности при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на строительство АЭС Фенновойма. Но каким этот процесс будет, это будут решать надлежащие органы", - подчеркнул Ниинистьо.

"Я не общался с президентом Путиным в последние дни, но хочу, чтобы диалог поддерживался, потому что хочется знать намерения России. Правда, этот диалог уже будет иметь другой оттенок", - отметил финский президент.

АЭС является общим проектом консорциума финских коммунальных предприятий и дочерней компании российской государственной компании "Росатом", владеющей 34% акций. Финляндия готовила предприятие в течение 10 лет, 8 из них - с Россией как партнером.

Финский президент также сказал, что Европейский Союз во вторник примет решение о первом пакете санкций в ответ на решение президента России Владимира Путина признать два региона на востоке Украины.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство останавливает процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

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