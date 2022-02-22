Польща вітає рішення Берліна щодо "Північного потоку", але очікує ще рішучіших кроків

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький позитивно оцінив рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік", але заявив про очікування ще більш рішучих кроків.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

Моравецький назвав позитивною новиною зупинку сертифікації, але, підкреслив він, "ми очікуємо кроків, які йтимуть набагато далі".

"З самого початку проєкту "Північний потік-2" Польща була категорично проти того, щоб газові інтереси Німеччини поставити над безпекою всієї Європи. Наслідки залежності континенту від поставок російських енергоносіїв сьогодні відчувають усі жителі ЄС". – зазначив прем’єр-міністр Польщі.

За його словами, Польща звернулася до партнерів з Німеччини з проханням заблокувати цей "шкідливий і небезпечний геополітичний проєкт".

"Сьогодні, коли миру на континенті знову загрожує агресія зі сходу, ми без задоволення кажемо, що були праві з самого початку. Європа – від Лондона, через Париж до Берліна, приймає польську перспективу. Це голос розуму та гучного протистояння неоімперіалістичним амбіціям Кремля", – сказав Моравецький.

"Ще не пізно зупинити Путіна. Наша солідарність уже перемогла російський імперіалізм - настав час ще раз показати його силу", - додав глава польського уряду.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд зупиняє процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

Минулого тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущений.

22 лютого канцлер Австрії також сказав, що ПП2 включений до європейського пакета санкцій, підготовлених на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

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