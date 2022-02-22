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Польша приветствует решение Берлина по "Северному потоку", но ждет еще более решительных шагов

Вторник, 22 февраля 2022, 15:30

Премьер Польши Матеуш Моравецкий положительно оценил решение Германии остановить сертификацию газопровода "Северный поток", но заявил об ожиданиях еще более решительных шагов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

Моравецкий назвал положительной новостью остановку сертификации, но, подчеркнул он, "мы ожидаем шагов, которые будут идти гораздо дальше".

"С самого начала проекта "Северный поток-2" Польша была категорически против того, чтобы газовые интересы Германии решали безопасность всей Европы. Последствия зависимости континента от поставок российских энергоносителей сегодня ощущают все жители ЕС", – отметил премьер-министр Польши.

По его словам, Польша обратилась к партнерам из Германии с просьбой заблокировать этот "вредный и опасный геополитический проект".

"Сегодня, когда миру на континенте снова угрожает агрессия с востока, мы без удовольствия говорим, что были правы с самого начала. Европа – от Лондона, через Париж до Берлина – принимает польскую перспективу. Это голос разума и громкого противостояния неоимпериалистическим амбициям Кремля", – сказал Моравецкий.

"Еще не поздно остановить Путина. Наша солидарность уже победила российский империализм - пора еще раз показать ее силу", - добавил глава польского правительства.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство останавливает процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.

22 февраля канцлер Австрии также сказал, что ПП2 включен в европейский пакет санкций, подготовленных на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

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Северный поток-2 Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Польша

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