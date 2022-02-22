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Україна просить Британію і США про додаткову оборонну зброю 

Вівторок, 22 лютого 2022, 17:19

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що звернувся з проханням про додаткову оборонну зброю до Британії та проситиме про це партнерів у США. 

Про це Кулеба сказав під час включення з Вашингтона на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"Зранку я надіслав на адресу міністра закордонних справ Британії лист з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у США", - повідомив він.

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За його словами, Україна просить про озброєння, оскільки не є членом жодного з об'єднань колективної безпеки та фактично не має гарантій своєї безпеки.

"Ми будемо мобілізовувати весь світ для того, щоб зміцнити нашу обороноздатність", - сказав він.

Водночас Кулеба відзначив, що "дипломатія не буде зупинятися жодної хвилини", аби запобігти ескалації ситуації.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що вважає останні кроки Росії достатніми для того, щоб Захід застосував проти неї санкції.

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