Украина просит Британию и США о дополнительном оборонном оружии

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что обратился с просьбой о дополнительном оборонном оружии к Британии и будет просить об этом партнеров в США.

Об этом Кулеба сказал при включении из Вашингтона на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Утром я направил в адрес министра иностранных дел Британии письмо с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой сегодня я буду обращаться к своим собеседникам в США", - сообщил он.

По его словам, Украина просит о вооружении, поскольку не является членом ни одного из объединений коллективной безопасности и фактически не имеет гарантий своей безопасности.

"Мы будем мобилизовать весь мир для того, чтобы укрепить нашу обороноспособность", – сказал он.

В то же время Кулеба отметил, что "дипломатия не будет останавливаться ни на минуту", чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает последние шаги России достаточными для того, чтобы Запад применил против нее санкции.

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