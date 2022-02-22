Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден у вівторок виступить зі зверненням щодо російської кризи

Вівторок, 22 лютого 2022, 18:00

Президент США Джо Байден у вівторок виступить зі зверненням щодо ситуації на сході України на тлі повідомлень про наміри Білого дому оголосити про "значні" нові санкції проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Байден має виступити з Білого дому о 21.00 за київським часом.

Білий дім у вівторок почав називати розгортання російських військ на сході України "вторгненням" після того, як спочатку вагався використовувати цей термін — вторгнення є червоною лінією, яка, за словами президента Джо Байдена, призведе до того, що США запровадять суворі санкції проти Москви.

"Ми вважаємо, що це, так, початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну", – сказав Джон Файнер, головний заступник радника з національної безпеки. "Вторгнення є вторгнення, і це те, що відбувається", - додав він.

Раніше США привітали рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку-2", заявивши, що воно було ухвалене після тісних консультацій з Вашингтоном.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

Читайте також - Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Байден

Статті

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента

Теза Володимира Зеленського про нову архітектуру європейської безпеки працює на інтереси РФ і відверто небезпечна для України.
21 лютого 2022 — Дмитро Шульга, Міжнародний фонд "Відродження"