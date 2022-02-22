Байден у вівторок виступить зі зверненням щодо російської кризи

Президент США Джо Байден у вівторок виступить зі зверненням щодо ситуації на сході України на тлі повідомлень про наміри Білого дому оголосити про "значні" нові санкції проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Байден має виступити з Білого дому о 21.00 за київським часом.

Білий дім у вівторок почав називати розгортання російських військ на сході України "вторгненням" після того, як спочатку вагався використовувати цей термін — вторгнення є червоною лінією, яка, за словами президента Джо Байдена, призведе до того, що США запровадять суворі санкції проти Москви.

"Ми вважаємо, що це, так, початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну", – сказав Джон Файнер, головний заступник радника з національної безпеки. "Вторгнення є вторгнення, і це те, що відбувається", - додав він.

Раніше США привітали рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку-2", заявивши, що воно було ухвалене після тісних консультацій з Вашингтоном.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

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