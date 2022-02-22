Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден во вторник выступит с обращением по российскому кризису

Вторник, 22 февраля 2022, 18:00

Президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением по поводу ситуации на востоке Украины на фоне сообщений о намерениях Белого дома объявить о "значительных" новых санкциях против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Байден должен выступить из Белого дома в 20:00 по киевскому времени.

Белый дом во вторник стал называть развертывание российских войск на востоке Украины "вторжением" после того, как первоначально затруднялся использовать этот термин — вторжение является красной линией, которая, по словам президента Джо Байдена, приведет к тому, что США введут строгие санкции против Москвы.

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину", – сказал Джон Файнер, главный заместитель советника по национальной безопасности. "Вторжение есть вторжение, и это то, что происходит", - добавил он.

Ранее США приветствовали решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока-2", заявив, что оно было принято после тесных консультаций с Вашингтоном.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те санкции, что предусматривались на случай вторжения РФ в Украину.

Читайте также: Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Байден

Статьи

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"