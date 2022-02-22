Байден во вторник выступит с обращением по российскому кризису

Президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением по поводу ситуации на востоке Украины на фоне сообщений о намерениях Белого дома объявить о "значительных" новых санкциях против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Байден должен выступить из Белого дома в 20:00 по киевскому времени.

Белый дом во вторник стал называть развертывание российских войск на востоке Украины "вторжением" после того, как первоначально затруднялся использовать этот термин — вторжение является красной линией, которая, по словам президента Джо Байдена, приведет к тому, что США введут строгие санкции против Москвы.

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину", – сказал Джон Файнер, главный заместитель советника по национальной безопасности. "Вторжение есть вторжение, и это то, что происходит", - добавил он.

Ранее США приветствовали решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока-2", заявив, что оно было принято после тесных консультаций с Вашингтоном.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те санкции, что предусматривались на случай вторжения РФ в Украину.

Читайте также: Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.