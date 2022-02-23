8 березня — особливе свято, адже воно присвячене жінкам, яких ми найбільше любимо: мамам, бабусям, дівчатам, дружинам, дочкам, сестрам. Щороку ми прагнемо здивувати близьких оригінальним сюрпризом.

Щоб день був наповнений радістю та усмішками прекрасної статі, подарунок до нього готується завчасно та ретельно планується. Цей презент повинен передавати щирі почуття та особливе ставлення до отримувачки, підкресливши вашу увагу.

Компанія bodo ось уже 12 років пропонує найкращі ідеї подарунків на 8 березня для тих, хто хоче дарувати незвичайні емоції, а не матеріальні речі.

Найвдаліші варіанти для яскравого сюрпризу близькій жінці на 8 березня можна підібрати на сайті. Тут ви знайдете розслаблювальні сеанси SPA, ідеї для відпочинку за містом, смачні вечері в ресторанах, варіанти для творчого відпочинку та екстремальні враження.

Як вибрати емоцію у подарунок для близької жінки

Головне свято весни вже не за горами, тому саме час спантеличитися питанням про подарунок. Адже цей день хочеться зробити особливим і приємним, подарувавши потрібний презент, який не буде припадати пилом на полиці роками. У широкому асортименті bodo знайдеться щось цікаве кожної жінки, незалежно від її віку. Популярні враження, які можна зробити як сюрприз:

• розслаблювальні: фруктовий SPA, ванна Клеопатри, тайський масаж, виноградне обгортання;

• адреналінові: політ на легкому літаку чи повітряній кулі, картинг, джип-сафарі, катання на водних лижах;

• творчі: майстер-клас живопису чи гончарства, пісочна анімація, малюнки на воді, арт-бранч;

• спортивні: курс йоги чи стретчингу, майстер-клас аргентинського танго, бачати, танці на пілоні, гра в керлінг чи baby-фітнес.

Одна з основних переваг подарунків від bodo — багато послуг можна відвідати вдвох, або навіть компанією. Це чудовий спосіб розділити емоції з близькими людьми та насолодитися компанією одне одного в нестандартних умовах.

Як працюють враження від bodo?

Щоб порадувати жінку на 8 березня, потрібно вибрати враження на сайті. Якщо не вдається визначитися з одним варіантом, ви можете вибрати від 1 до 5 послуг. Додайте в кошик і оплатіть лише одну, найдорожчу з усіх.

Також ви можете вибрати, в якому вигляді подарунок потрапить до рук одержувачки. Це може бути яскрава двоколірна коробка з конфетті та карткою всередині або електронний сертифікат. Якщо немає можливості привітати близьку дівчину особисто, підійде другий варіант. У такому разі їй на пошту в призначену дату прийде лист із сертифікатом, яким можна скористатися протягом 9 місяців.

Це чудовий спосіб вручити небанальний подарунок до свята, який запам'ятається на довгі роки та принесе незабутні емоції!