Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лучшие идеи подарков на 8 марта

PROMOTED
Среда, 23 февраля 2022, 18:20

8 марта — особенный праздник, ведь он посвящен женщинам, которых мы больше всего любим: мамам, бабушкам, девушкам, женам, дочерям, сестрам. Каждый год мы стремимся удивить близких оригинальным сюрпризом.

Чтобы день был наполнен радостью и улыбками прекрасного пола, подарок к нему готовится заблаговременно и тщательно планируется. Этот презент должен передавать искренние чувства и особенное отношение к получательнице, подчеркнув ваше внимание. 

Компания bodo вот уже 12 лет предлагает лучшие идеи для тех, кто хочет преподнести в качестве подарка на 8 марта необычную эмоцию, а не только материальные вещи. Самые удачные варианты для яркого сюрприза близкой женщине на 8 марта можно подобрать на сайте.

Здесь вы найдете расслабляющие сеансы SPA, идеи для отдыха за городом, вкусные ужины в ресторанах, варианты для творческого времяпрепровождения и экстремальные впечатления. 

Как выбрать эмоцию в подарок для близкой женщины 

Главный праздник весны уже не за горами, поэтому самое время озадачиться вопросом о подарке. Ведь этот день хочется сделать особенным и приятным, подарив нужный презент, который не будет пылиться на полке годами. В широком ассортименте bodo найдется что-то интересное для каждой женщины, независимо от ее возраста. Популярные впечатления, которые можно преподнести в качестве сюрприза:

• расслабляющие: фруктовое SPA, ванна Клеопатры, тайский массаж, виноградное обертывание;

• адреналиновые: полет на легком самолете или воздушном шаре, картинг, джип-сафари, катание на водных лыжах;

• творческие: мастер-класс живописи или гончарства, песочная анимация, рисунки на воде, арт-бранч;

• спортивные: курс йоги или стретчинга, мастер-класс аргентинского танго, бачаты, танца на пилоне, игра в керлинг или baby-фитнес.

Одно из основных преимуществ подарков от bodo — многие услуги можно посетить вдвоем или даже компанией. Это отличный способ разделить эмоции с близкими людьми и насладиться обществом друг друга в нестандартных условиях.

Как работают впечатления от bodo? 

Чтобы порадовать женщину на 8 марта, нужно выбрать подходящее впечатление на сайте. Если не удается определиться с одним вариантом, можно выбрать от 1 до 5 услуг. Добавьте в корзину и оплатите всего одну, самую дорогостоящую из всех. 

Также вы можете выбрать, в каком именно виде подарок попадет в руки получательницы. Это может быть яркая двухцветная коробка с конфетти и картой внутри, либо электронный сертификат. Если нет возможности поздравить близкую девушку лично — подойдет второй вариант. В таком случае ей на почту в назначенную дату придет письмо с сертификатом, которым можно воспользоваться на протяжении 9 месяцев. 

Это отличный способ вручить небанальный подарок к празднику, который запомнится на долгие годы и принесет незабываемые эмоции! 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Война без посольства: что означает и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ

В мире есть немало примеров разрыва дипломатических отношений, в том числе в результате войны, в том числе с Россией. Разберемся, что это означает...
23 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда