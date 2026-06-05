У Польщі розслідують справу онлайн-цькування 7-річної доньки президента Навроцького

Прокуратура у Варшаві проводить розслідування щодо образливих дописів, які з'явилися в інтернеті стосовно семирічної дочки президента Польщі Кароля Навроцького, Касі Навроцької.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Під час вечора виборів президента у 2025 році увагу громадськості привернула семирічна дочка Кароля Навроцького – Кася Навроцька. Дівчинка, жваво реагуючи на події, надсилала присутнім повітряні поцілунки та сердечка, а також танцювала.

Хоча частина глядачів були в захваті від спонтанності дитини, інші не приховували своєї неприязні, публікуючи в мережі образливі та принизливі коментарі.

Як повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві, Пьотр Антоній Скіба, слідчі з Мокотова наразі ведуть два великі провадження, в рамках яких аналізується близько 30 тисяч дописів, розміщених на різних інтернет-платформах. Раніше, у 2025 році, було порушено аж шість окремих проваджень, кожне з яких стосувалося окремої соціальної мережі.

З метою встановлення особи авторів образливих дописів прокуратура направила запити про міжнародну правову допомогу до Сполучених Штатів. Йдеться насамперед про отримання даних власників акаунтів на таких платформах, як Facebook та Instagram. Крім того, один із запитів надійшов до Китаю у зв’язку з контентом, опублікованим на TikTok. У цьому випадку провадження було призупинено, оскільки воно стосується надзвичайно тяжкого злочину – публічного заклику до вчинення злочину зґвалтування неповнолітньої.

Речник прокуратури підкреслив, що досі нікому не висунуто звинувачень. Однак, як він зазначив, на підставі наявних на цей момент встановлених фактів можна стверджувати, що деякі автори дописів понесуть кримінальну відповідальність.

Прокуратура не виключає подальших дій, спрямованих на захист інтересів дитини та протидію мові ненависті в інтернеті.

Нагадаємо, 23 травня невідома особа через додаток "Alarm 112" повідомила служби про пожежу, а потім про загрозу життю неповнолітньої особи у приміщенні, яке виявилося сімейною квартирою польського президента Кароля Навроцького.

Окружна прокуратура у Гданську порушила кримінальну справу за фактом неправдивої заяви.

Пізніше у Польщі затримали трьох юнаків, яких вважають винуватцями фальшивого повідомлення про нібито пожежу у квартирі.