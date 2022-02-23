Прем’єр Британії заперечив, що його партія отримує пожертви російських олігархів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив у середу, що його Консервативна партія отримує пожертви від російських олігархів, заявивши, що всі, хто фінансує правлячу партію, зареєстровані в Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після підвищення загрози повномасштабного наступу Росії на Україну, деякі опозиційні депутати звинуватили уряд у тому, що він не запровадив жорсткі санкції проти Москви через пожертвування, як вони називали, "брудних російських грошей".

Відповідаючи на запитання, чи зобов’язується прем’єр-міністр відмовитися від пожертв від російських олігархів, Джонсон відповів парламенту: "Я просто вважаю, що дуже важливо… розуміти, що ми не збираємо гроші від російських олігархів… ми збираємо гроші від людей, які зареєстровані у Британії".

За даними виборчої комісії, Консервативна партія отримала кошти від деяких донорів, які заробили більшу частину свого багатства в Росії.

Прессекретар керівника опозиційної Лейбористської партії Кейра Стармера заявив, що Консервативна партія отримала 1,89 мільйона фунтів стерлінгів (2,57 мільйона доларів) "російських грошей" у вигляді пожертв.

Але прессекретар Джонсона сказав, що Консервативна партія завжди ретельно перевіряє будь-які пожертви і приймає їх лише від британських громадян.

"Консервативна партія не приймає іноземні пожертви, це незаконно, і... всі пожертвування належним чином і прозоро декларуються у виборчій комісії", – сказав він.

"Я хотів би підкреслити, що в цій країні є люди російського походження, які є громадянами Великої Британії, і багато хто з них критикує Путіна, тож неправильно та дискримінаційно рівняти їх під одну мірку" додав речник.

Напередодні Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання "незалежності" ОРДЛО.

Нагадаємо, Велика Британія готова гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів доларів для підтримки України та пом’якшення економічних наслідків російської агресії.

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