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Премьер Британии опроверг, что его партия получает пожертвования от российских олигархов

Среда, 23 февраля 2022, 16:44

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг в среду, что его Консервативная партия получает пожертвования от российских олигархов, заявив, что все финансирующие правящую партию зарегистрированы в Британии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После повышения угрозы полномасштабного наступления России на Украину некоторые оппозиционные депутаты обвинили правительство в том, что оно не ввело жесткие санкции против Москвы из-за пожертвований, как они называли, "грязных российских денег".

Отвечая на вопрос, обязуется ли премьер-министр отказаться от пожертвований от российских олигархов, Джонсон ответил парламенту: "Я просто считаю, что очень важно… понимать, что мы не собираем деньги от российских олигархов… мы собираем деньги от людей, зарегистрированных в Британии".

По данным избирательной комиссии, Консервативная партия получила средства от некоторых доноров, заработавших большую часть своего богатства в России.

Пресс-секретарь руководителя оппозиционной Лейбористской партии Кейра Стармера заявил, что Консервативная партия получила 1,89 млн фунтов стерлингов (2,57 млн долларов) "российских денег" в виде пожертвований.

Но пресс-секретарь Джонсона сказал, что Консервативная партия всегда тщательно проверяет любые пожертвования и принимает их только от британских граждан.

"Консервативная партия не принимает иностранные пожертвования, это незаконно, и... все пожертвования должным образом и прозрачно декларируются в избирательной комиссии", – сказал он.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в этой стране есть люди российского происхождения, которые являются гражданами Великобритании, и многие из них критикуют Путина, поэтому неправильно и дискриминационно равнять их под одну мерку", - добавил спикер.

Накануне Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ за признание "независимости" ОРДЛО.

Напомним, Великобритания готова гарантировать кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для поддержки Украины и смягчения экономических последствий российской агрессии.

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Великобритания

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