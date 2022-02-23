В "Нафтогазе" анонсировали санкции США, убивающие "Северный поток-2"

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук заявляет, что в среду США должны сообщить о санкциях, которые будут означать конец "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня ожидаем новостей о санкциях США против "Северного потока-2". СП2 все", - написала Залищук на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Президент США Джо Байден заявил, что США работали с Германией, чтобы обеспечить, что газопровод "Северный поток-2" "не будет двигаться вперед".

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что у Германии достаточно газа и, если потребуется, страна может полностью обойтись без российского голубого топлива.

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