Эрдоган заявил Путину, что не признает посягательств на территориальную целостность Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, что Анкара не признает шагов против территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Решение Путина о признании так называемых "Л/ДНР" вызвало волну санкций против России со стороны западных государств. Член НАТО Турция, соседствующая с Украиной и Россией в Черном море, в принципе выступает против санкций, но назвала шаг России неприемлемым, предложив при этом выступить посредником.

Во время разговора Эрдоган сказал Путину, что военный конфликт в регионе никому не принесет пользы и повторил свое предложение помочь в разрешении кризиса, говорится в заявлении его офиса. Эрдоган также сказал, что ценит тесное сотрудничество Путина по региональным вопросам и желает продолжать это.

"Президент Эрдоган, вновь призвавший этот вопрос решить путем диалога, заявил, что важно вывести дипломатию на передний план" - заявили в офисе президента Турции

Путин выразил Эрдогану разочарование по поводу, по его словам, попыток Вашингтона и НАТО игнорировать требования безопасности России.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от своих связей с Россией или Украиной и раскритиковал дипломатические усилия Запада в разговорах с Москвой как малоэффективные.