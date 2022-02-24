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В ЄС застерегли авіакомпанії від польотів над і поблизу України

Четвер, 24 лютого 2022, 07:23

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) попередило авіакомпанії, щоб уникали польотів над Україною.

Про це пише Reuters, пише "Європейська правда".

Агентство заявило, що авіакомпанії мають виявляти "крайню обережність" у повітряному просторі в межах 100 морських миль (185 км) від білорусько-українського та російсько-українського кордонів.

"Украерорух" на своєму сайті заявив, що вжив термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів  повітряного простору .

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними  користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятимемо додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

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