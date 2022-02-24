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В ЕС призвали авиакомпании воздержаться от полетов над и вблизи Украины

Четверг, 24 февраля 2022, 07:23

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) предупредило авиакомпании о необходимости избегать полетов над Украиной.

Об этом пишет Reuters, пишет "Европейская правда".

Агентство заявило, что авиакомпании должны проявлять "крайнюю осторожность" в воздушном пространстве в пределах 100 морских миль (185 км) от белорусско-украинской и российско-украинской границ.

"Украэрорух" на своем сайте заявил, что принял срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства.

"Предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

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