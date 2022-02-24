Президент Литвы: будущее Европы зависит от того, как мы среагируем в ближайшие часы и дни

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что только сильный и единый ответ демократического Запада способен остановить Россию, и от этого ответа может зависеть будущее всей Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Науседа сообщил, что начал активные консультации с НАТО и ЕС по поводу дальнейших действий.

"Такие действия должны включать активную поддержку Украины и жесткие санкции против России. Перед лицом зла мы должны сохранять единство и солидарность и быть готовыми нанести ответный удар", - написал он в Twitter.

"Только объединенный и сильный ответ демократического Запада может остановить Россию. Никогда раньше мы не были столь сильными и так хорошо подготовлены противостоять внешним вызовам вместе с нашими союзниками. Будущее всей Европы может зависеть от того, как мы отреагируем в ближайшие часы и дни", – подчеркнул литовский президент.

Как сообщалось, ночью Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".