Молдова закрила повітряний простір через війну РФ проти України

Молдова закрила повітряний простір у зв’язку з нападом Росії на Україну.

Як повідомляє Newsmaker, про це заявив міністр інфраструктури Андрей Спину.

"З огляду на ситуацію у регіоні, Вища рада безпеки рекомендувала закрити повітряний простір на території Молдови. Орган цивільної авіації виконає рекомендацію, повітряний простір закриють з 12:00", - повідомив міністр.

Рейси будуть спрямовувати в інші аеропорти.

Як вже повідомлялося, Вища рада безпеки вирішила запровадити у Молдові надзвичайний стан у зв'язку із нападом Росії на Україну.

Молдова заявила, що вже зараз готова прийняти близько 10 тис. біженців з України, а у разі потреби знайде можливість розмістити і більше людей.

Як відомо, вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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