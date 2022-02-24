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Молдова закрила повітряний простір через війну РФ проти України

Четвер, 24 лютого 2022, 12:35

Молдова закрила повітряний простір у зв’язку з нападом Росії на Україну.

Як повідомляє Newsmaker, про це заявив міністр інфраструктури Андрей Спину. 

"З огляду на ситуацію у регіоні, Вища рада безпеки рекомендувала закрити повітряний простір на території Молдови. Орган цивільної авіації виконає рекомендацію, повітряний простір закриють з 12:00", - повідомив міністр.

Рейси будуть спрямовувати в інші аеропорти.

Як вже повідомлялося, Вища рада безпеки вирішила запровадити у Молдові надзвичайний стан у зв'язку із нападом Росії на Україну.

Молдова заявила, що вже зараз готова прийняти близько 10 тис. біженців з України, а у разі потреби знайде можливість розмістити і більше людей.

Як відомо, вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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