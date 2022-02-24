Латвия на несколько лет запретила ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия 24"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Ретрансляция канала "Росcия" запрещена на пять лет, а канал "Россия 24" не будет транслироваться в течение четырех лет. Ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.

По словам Аболиньша, решение было принято в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию в Латвии российских федеральных пропагандистских каналов.

"В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация", - написал Левитс на своей странице в Twitter.

Такое заявление сделал и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, призвав прекратить ретрансляцию этих телеканалов.

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