Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Латвия на несколько лет запретила ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия 24"

Четверг, 24 февраля 2022, 13:41

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Ретрансляция канала "Росcия" запрещена на пять лет, а канал "Россия 24" не будет транслироваться в течение четырех лет. Ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.

По словам Аболиньша, решение было принято в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию в Латвии российских федеральных пропагандистских каналов.

"В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация", - написал Левитс на своей странице в Twitter.

Такое заявление сделал и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, призвав прекратить ретрансляцию этих телеканалов.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия роспропаганда

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда