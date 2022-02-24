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Естонія виділила 200 тисяч євро на термінову допомогу жителям України

Четвер, 24 лютого 2022, 15:34

Естонія екстрено виділяє Україні 200 тисяч євро на термінову допомогу для підтримки людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії, пише "Європейська правда".

"Естонія виділяє Україні 200 тисяч євро на екстрену допомогу для підтримки людей, які були змушені покинути свої будинки, та для забезпечення ефективної співпраці між організаціями з надання гуманітарної допомоги", - сказано у Twitter МЗС Естонії.

Європейський Союз підготував план для прийому біженців з України, поівдомила раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Естонія

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