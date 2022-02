Естонія виділила 200 тисяч євро на термінову допомогу жителям України

Естонія екстрено виділяє Україні 200 тисяч євро на термінову допомогу для підтримки людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії, пише "Європейська правда".

"Естонія виділяє Україні 200 тисяч євро на екстрену допомогу для підтримки людей, які були змушені покинути свої будинки, та для забезпечення ефективної співпраці між організаціями з надання гуманітарної допомоги", - сказано у Twitter МЗС Естонії.

🇪🇪 is allocating €200 000 in emergency aid to #Ukraine to support people who have been forced to leave their homes & to ensure an efficient cooperation between humanitarian aid organisations.



