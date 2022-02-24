Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эстония выделила 200 тысяч евро на срочную помощь жителям Украины

Четверг, 24 февраля 2022, 15:34

Эстония экстренно выделяет Украине 200 тысяч евро на срочную помощь для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, пишет "Европейская правда".

"Эстония выделяет Украине 200 тысяч евро на экстренную помощь для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома, и для обеспечения эффективного сотрудничества между организациями по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в Twitter МИД Эстонии.

Европейский Союз подготовил план для приема беженцев из Украины, сообщила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Эстония

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда