Эстония выделила 200 тысяч евро на срочную помощь жителям Украины

Эстония экстренно выделяет Украине 200 тысяч евро на срочную помощь для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, пишет "Европейская правда".

"Эстония выделяет Украине 200 тысяч евро на экстренную помощь для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома, и для обеспечения эффективного сотрудничества между организациями по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в Twitter МИД Эстонии.

🇪🇪 is allocating €200 000 in emergency aid to #Ukraine to support people who have been forced to leave their homes & to ensure an efficient cooperation between humanitarian aid organisations.



