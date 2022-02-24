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США будут защищать "каждый дюйм НАТО", но войск в Украине не будет - Байден

Четверг, 24 февраля 2022, 21:12

Президент США Джон Байден подтвердил, что американские войска "не участвуют и не будут" участвовать в войне России в Украине.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, пишет "Европейская правда".

"Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО и успокаивать этих союзников на востоке. Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, используя всю мощь Америки", - сказал Байден.

Президент США добавил, что российское вторжение в Украину выдает "зловещее видение" Владимира Путина.

Он заявил, что военная операция никогда не касалась "подлинных" интересов безопасности России, а вместо этого была посвящена неприкрытой агрессии и стремлению Путина "империровать".

"Действия Путина выдают его зловещее видение будущего нашего мира, в котором страны берут то, что хотят, силой. Но это видение, против которого будут выступать Соединенные Штаты и свободолюбивые страны", - сказал он.

Байден также заявил, что США и более 30 государств-партнеров по всему миру согласовали "адские санкции", которые должны ударить по России.

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Война с РФ Байден

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