ЄС готується до санкцій та проблем з енергоносіями
Глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення про запровадження нового пакету санкцій проти Росії та доручили підготуватись Єврокомісії до можливих проблем з енергоносіями.
Про це вони домовились на саміті в Брюсселі, скликаному у четвер через війну Росії проти України, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні Європейська Рада у тісній координації з нашими партнерами та союзниками затверджує подальші обмежувальні заходи, які накладуть на Росію масштабні та тяжкі наслідки.
Ці санкції поширюються на фінансовий сектор, енергетичний та транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль та експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб та нові критерії включення у списки санкції", - сказано у затвердежному рішенні лідерів ЄС.
Відзначається, що Рада ЄС негайно ухвалить санкційні пропозиції, підготовлені Єврокомісією та главою дипломатії ЄС.
Крім того, лідери ЄС доручили Єврокомісії підготувати план на випадок проблем з енергоносіями.
"Європейська Рада закликає продовжити роботу щодо готовності на всіх рівнях і пропонує Комісії, зокрема, запропонувати надзвичайні заходи, у тому числі щодо енергетики", - сказано у рішенні.
Вранці ЄС оприлюднив деталі "пекельних санкцій", які лідери затведили в четвер.
Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".
Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".