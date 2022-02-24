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ЄС готується до санкцій та проблем з енергоносіями

Четвер, 24 лютого 2022, 22:49

Глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення про запровадження нового пакету санкцій проти Росії та доручили підготуватись Єврокомісії до можливих проблем з енергоносіями.

Про це вони домовились на саміті в Брюсселі, скликаному у четвер через війну Росії проти України, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Європейська Рада у тісній координації з нашими партнерами та союзниками затверджує подальші обмежувальні заходи, які накладуть на Росію масштабні та тяжкі наслідки. 

Ці санкції поширюються на фінансовий сектор, енергетичний та транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль та експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб та нові критерії включення у списки санкції", - сказано у затвердежному рішенні лідерів ЄС. 

Відзначається, що Рада ЄС негайно ухвалить санкційні пропозиції, підготовлені Єврокомісією та главою дипломатії ЄС.

Крім того, лідери ЄС доручили Єврокомісії підготувати план на випадок проблем з енергоносіями.

"Європейська Рада закликає продовжити роботу щодо готовності на всіх рівнях і пропонує Комісії, зокрема, запропонувати надзвичайні заходи, у тому числі щодо енергетики", - сказано у рішенні.

Вранці ЄС оприлюднив деталі "пекельних санкцій", які лідери затведили в четвер.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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