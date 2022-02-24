ЕС готовится к санкциям и проблемам с энергоносителями

Главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о введении нового пакета санкций против России и поручили подготовиться Еврокомиссии к возможным проблемам с энергоносителями.

Об этом они договорились на саммите в Брюсселе, созванном в четверг из-за войны России против Украины, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Европейский Совет в тесной координации с нашими партнерами и союзниками утверждает дальнейшие ограничительные меры, которые наложат на Россию масштабные и тяжелые последствия.

Эти санкции распространяются на финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также на экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки санкций", - говорится в утвержденном решении лидеров ЕС.

Отмечается, что Совет ЕС немедленно примет санкционные предложения, подготовленные Еврокомиссией и главой дипломатии ЕС.

Кроме того, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить план на случай проблем с энергоносителями.

"Европейский Совет призывает продолжить работу по готовности на всех уровнях и предлагает Комиссии, в частности, предложить чрезвычайные меры, в том числе по энергетике", - говорится в решении.

Утром ЕС обнародовал детали "адских санкций", которые лидеры утвердили в четверг.

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