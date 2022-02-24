Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС готовится к санкциям и проблемам с энергоносителями

Четверг, 24 февраля 2022, 22:49

Главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о введении нового пакета санкций против России и поручили подготовиться Еврокомиссии к возможным проблемам с энергоносителями.

Об этом они договорились на саммите в Брюсселе, созванном в четверг из-за войны России против Украины, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Европейский Совет в тесной координации с нашими партнерами и союзниками утверждает дальнейшие ограничительные меры, которые наложат на Россию масштабные и тяжелые последствия.

Эти санкции распространяются на финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также на экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки санкций", - говорится в утвержденном решении лидеров ЕС.

Отмечается, что Совет ЕС немедленно примет санкционные предложения, подготовленные Еврокомиссией и главой дипломатии ЕС.

Кроме того, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить план на случай проблем с энергоносителями.

"Европейский Совет призывает продолжить работу по готовности на всех уровнях и предлагает Комиссии, в частности, предложить чрезвычайные меры, в том числе по энергетике", - говорится в решении.

Утром ЕС обнародовал детали "адских санкций", которые лидеры утвердили в четверг.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ санкции Путин

Статьи

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

ВОЙНА С РОССИЕЙ: ВСЕ ОБ ОТВЕТЕ ЕВРОПЫ, США И МИРА

Президент Владимир Зеленский объявил о введении в Украине военного положения в связи с началом Россией войны.
24 февраля 2022

Почему Будапештский меморандум нужен Украине и как воспользоваться его возможностями

Какие гарантии для Киева содержит Будапештский меморандум? И чем может обернуться решение Украины вернуться в клуб ядерных держав?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда