Макрон позвонил Путину, потребовал остановиться немедленно

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе государства-агрессора Владимиру Путину и потребовал немедленно прекратить наступление на Украину.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда".

Макрон стал первым лидером стран Запада, проведшим телефонный разговор с Путиным после открытого нападения РФ на Украину.

"После разговора с президентом Украины и консультаций с ним президент позвонил Владимиру Путину и потребовал немедленного прекращения российской военной операции, напомнив, что Россия подвергает себя огромным санкциям", - заявил Елисейский дворец.

В Кремле заявили, что между Путином и Макроном состоялся "серьезный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", и что Путин дал "исчерпаемые разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Как сообщалось, главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о введении нового пакета санкций против России и поручили Еврокомиссии подготовиться к возможным проблемам с энергоносителями.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

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