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НАТО намерен предоставлять Украине вооружение и уже предоставила системы ПВО

Пятница, 25 февраля 2022, 21:25

Североатлантический альянс планирует и дальше оказывать Украине поддержку, включая вооружение.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек Альянса напомнил, что еще до масштабного вторжения России государства-члены НАТО предоставляли украинским военным вооружение, необходимое для защиты от российской агрессии. По его словам, эта поддержка продолжается и сейчас. Столтенберг не привел деталей, но известно, что в пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

"Союзники, члены НАТО продолжают помогать Украине. И сегодня на саммите они проинформировали о типах оружия, которое предоставили, включая системы ПВО. То есть союзники поставляли и продолжают поставлять разное оружие для Украины", - заявил Столтенберг.

Он, впрочем, не стал предоставлять деталей и отметил, что помощь будет зависеть от развития событий в Украине. "Мы понимаем, что в этой ситуации сложно предугадать, какими будут возможности оказывать помощь, но мы настроены на продолжение поддержки", - заявил генсек.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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