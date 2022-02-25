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Молдова вже прийняла 25 тис біженців з України

П'ятниця, 25 лютого 2022, 23:53

Станом на 25 лютого у сусідню Молдову прибуло 25 тис українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише на своїй сторінці у Twitter віцепрем’єр та міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Станом на сьогодні в Молдова отримала біля 25 тисяч українських біженців та 430 заяв про надання притулку. Влада Молдови робить все можливе, щоб розмістити біженців та запропонувати їм необхідну підтримку",- пише він.

Нагадаємо, по даним агентства допомоги ООН, від початку військової агресії РФ Україну покинуло щонайменше 100 тисяч людей. В першу чергу вони поїхали у сусідні країни: Польщу,, Молдову та Румунію Всього в ООН прогнозують, що Україну можуть покинути до 5 млн осіб.

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