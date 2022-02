Молдова вже прийняла 25 тис біженців з України

Станом на 25 лютого у сусідню Молдову прибуло 25 тис українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише на своїй сторінці у Twitter віцепрем’єр та міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Станом на сьогодні в Молдова отримала біля 25 тисяч українських біженців та 430 заяв про надання притулку. Влада Молдови робить все можливе, щоб розмістити біженців та запропонувати їм необхідну підтримку",- пише він.

Until today, #Moldova has received about 25 thousand #Ukrainian refugees and 430 asylum applications.



The Moldovan authorities are doing everything possible to accommodate the refugees and offer the support they need.