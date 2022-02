Молдова уже приняла 25 тыс беженцев из Украины

По состоянию на 25 февраля в соседнюю Молдову прибыло 25 тысяч украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет на своей странице в Twitter вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

"По состоянию на сегодняшний день в Молдова получила около 25 тысяч украинских беженцев и 430 заявлений о предоставлении убежища. Власти Молдовы делают все возможное, чтобы разместить беженцев и предложить им необходимую поддержку",- пишет он.

Until today, #Moldova has received about 25 thousand #Ukrainian refugees and 430 asylum applications.



The Moldovan authorities are doing everything possible to accommodate the refugees and offer the support they need. pic.twitter.com/A9SnOd4cul