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Молдова уже приняла 25 тыс беженцев из Украины

Пятница, 25 февраля 2022, 23:53

По состоянию на 25 февраля в соседнюю Молдову прибыло 25 тысяч украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет на своей странице в Twitter вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

"По состоянию на сегодняшний день в Молдова получила около 25 тысяч украинских беженцев и 430 заявлений о предоставлении убежища. Власти Молдовы делают все возможное, чтобы разместить беженцев и предложить им необходимую поддержку",- пишет он.

Напомним, по данным агентства помощи ООН, с начала военной агрессии РФ Украину покинуло по меньшей мере 100 тысяч человек. В первую очередь они уехали в соседние страны: Польшу, Молдову и Румынию. Всего в ООН прогнозируют, что Украину могут покинуть до 5 млн человек.

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