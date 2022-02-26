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Зеленський розглядає можливість переговорів із Путіним в Єрусалимі

Субота, 26 лютого 2022, 02:10

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням провести переговори між Україною та Росією та допомогти їм стати посередником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це CNN розповів посол України в Ізраїлі Корнійчук.

"Наш президент вважає Ізраїль єдиною демократичною державою, яка має чудові відносини як з Росією, так і з Україною, і яку можна використати для полегшення цих переговорів", – сказав він.

Корнійчук зазначив, що Єрусалим є кращим, ніж Мінськ, де проходили попередні переговори, оскільки Білорусь є близьким союзником Росії, а Україна не "вірить у легітимність" нинішнього лідера Білорусі Александра Лукашенка.

"(Нам) безумовно потрібно змінити місце проведення, і ми вважаємо, що Єрусалим може бути хорошим місцем для цього", – сказав Корнійчук.

Щодо відповіді Ізраїлю на запит, Корнійчук сказав, що вони "ні погоджуються, ні заперечують, вони це розглядають, і це позитивний знак".

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