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Зеленский предлагает провести переговоры с Путиным в Иерусалиме

Суббота, 26 февраля 2022, 02:10

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой провести переговоры между Украиной и Россией и помочь им стать посредником.

Как сообщает "Европейская правда", об этом CNN рассказал посол Украины в Израиле Корнийчук.

"Наш президент считает Израиль единственным демократическим государством, которое имеет отличные отношения как с Россией, так и с Украиной, и которое можно использовать для облегчения этих переговоров", – сказал он.

Корнийчук отметил, что Иерусалим лучше, чем Минск, где проходили предварительные переговоры, поскольку Беларусь является близким союзником России, а Украина не "верит в легитимность" нынешнего лидера Беларуси Александра Лукашенко.

"(Нам), безусловно, нужно изменить место проведения, и мы считаем, что Иерусалим может быть хорошим местом для этого", - сказал Корнийчук.

Относительно ответа Израиля на запрос, Корнийчук сказал, что они "ни согласны, ни возражают, они это рассматривают, и это положительный знак".

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