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Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії

Субота, 26 лютого 2022, 07:18

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку для України з німецькою колегою Анналеною Бербок та главою МЗС Бельгії Софі Вільмес.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами Дмитра Кулеби, Бельгія розглядає варіанти практичної підтримки України.

У розмові з Анналеною Бербок, зазначи він, сторони "погодилися, що тиск на Росію має посилюватися доти, доки вона не припинить агресію проти України".

Зазначимо, Німеччина — одна з країн ЄС, які поки не погоджуються покарати РФ відключенням від платіжної системи SWIFT.

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