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Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии

Суббота, 26 февраля 2022, 07:18

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки Украины.

В разговоре с Анналеной Бербок, рассказал он, стороны "согласились, что давление на Россию должно усиливаться, пока она не прекратит агрессию против Украины".

Отметим, Германия — одна из стран ЕС, которые пока не соглашаются наказать РФ отключением от платежной системы SWIFT.

25 февраля ФРГ начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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