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Болгарія закрила небо для російських літаків

Субота, 26 лютого 2022, 10:00

Болгарія з суботи 26 лютого закрила небо для усіх рейсів, здійснюваних російськими компаніями.

Як повідомляє Reuters, про це увечері 25 лютого повідомило міністерство транспорту Болгарії.

У відомстві повідомили, що ухвалили таке рішення у зв’язку з ескалацією війни та на знак солідарності з Україною.

Через війну РФ проти України з центру Софії хочуть демонтувати пам’ятник радянській армії

Раніше небо для російських літаків закрили Польща і Чехія.

Російська авіакомпанія S7 вже скасувала всі рейси до Європи з 26 лютого до 13 березня.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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