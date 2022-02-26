Болгария закрыла небо для российских самолетов

Болгария с субботы 26 февраля закрыла небо для всех рейсов, совершаемых российскими компаниями.

Как сообщает Reuters, об этом вечером 25 февраля сообщило министерство транспорта Болгарии.

В ведомстве сообщили, что приняли такое решение в связи с эскалацией войны и в знак солидарности с Украиной.

Ранее небо для российских самолетов было закрыто Польшей и Чехией.

Российская авиакомпания S7 уже отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия - 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен от ЕС.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, "связанных с Британией".

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