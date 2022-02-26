Словенія допоможе Україні зброєю

Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Матей Тонін в ефірі 24UR ZVEČER.

"Одне із важливих питань на останній зустрічі НАТО було про те, що можуть зробити члени Альянсу в аспекті військової допомоги. Словенія відреагувала на цей заклик і допоможе Україні зброєю. Ми надамо шоломи, гвинтівки і боєприпаси, щоб Україна могла захищатися", - сказав міністр.

Він також різко засудив війну Російської Федерації.

"Усі ці страждання — результат дій однієї людини, яка надумала собі відродити СРСР. Цієї імперії більш немає, і нинішні події — випробування для всього світу, тому що майбутня безпекова ситуація залежить від розв’язки для України. Якщо те, що відбувається в Україні, мине для Путіна безкарно і він з близьким оточенням зуміє підкорити Україну, логічно постане питання, хто наступний — я впевнений, що він не зупиниться", - заявив Матей Тонін.

На запитання про те, чи не боїться Словенія кібератак з Росії як помсти за свою позицію, він сказав, що до цього варто готуватися.

"Свобода — безцінна, і це означає, що за праве діло завжди потрібно боротися", - додав міністр.

Нагадаємо, Нідерланди ухвалили рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

У п'ятницю до України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами.

Загалом вже 27 країн погодилися надати більше зброї, медикаменти та іншу військову допомогу Україні для боротьби з військовим російським вторгненням.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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