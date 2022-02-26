Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Кремлі назвали серйозними нові санкції західних країн

Субота, 26 лютого 2022, 15:26

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що санкції, ухвалені західними країнами через напад Росії на Україну, серйозні, але уряд до них готувався заздалегідь. За його словами, вживаються "негайні заходи щодо мінімізації збитків" від санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Зараз буде потрібний додатковий аналіз, координація роботи по лінії відповідних відомств. І, очевидно, заходи вживаються негайно для мінімізації збитків цих санкцій, безперебійного функціонування всіх галузей нашої економіки, систем нашої економіки. Всі можливості, потенціал для цього є", - сказав Пєсков.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда