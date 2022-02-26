У Кремлі назвали серйозними нові санкції західних країн

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що санкції, ухвалені західними країнами через напад Росії на Україну, серйозні, але уряд до них готувався заздалегідь. За його словами, вживаються "негайні заходи щодо мінімізації збитків" від санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Зараз буде потрібний додатковий аналіз, координація роботи по лінії відповідних відомств. І, очевидно, заходи вживаються негайно для мінімізації збитків цих санкцій, безперебійного функціонування всіх галузей нашої економіки, систем нашої економіки. Всі можливості, потенціал для цього є", - сказав Пєсков.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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