В Кремле назвали серьезными новые санкции западных стран

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что санкции, принятые западными странами из-за нападения России на Украину, серьезны, но правительство к ним готовилось заранее. По его словам, принимаются "немедленные меры по минимизации ущерба" ​​от санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

"Сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств. И, очевидно, меры предпринимаются немедленно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", - сказал Песков.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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