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Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН

Неділя, 27 лютого 2022, 02:02

Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН/

Як повідомляє "Європейська правда", про це на свій сторінці у Twitter написав постійний представник України при ООН, Сергій Кислиця.

 У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки", - пише він.

Для скликання такої спеціальної сесії потрібне рішення Радбезу ООН. Проте для прийняття рішення достатньо схвалення 9 із 15 країн-членів. При цьому, жодна з країн не матиме права вета.

Відповідне засідання Радбезу заплановане на 27 лютого.

У випадку схвалення скликання спецсесії, українське питання на ньому розглядатимуть усі 193 держави-члени ООН. Щоправда, рішення Генасамблеї не є обов’язковим до виконання.

Нагадаємо, 26 лютого Радбез ООН не зміг прийняти рішення про припинення агресії РФ проти України. Відповідне рішання було заблоковано Росією.

За постанову проголосувало 11 країн, що дозволяє сподіватися, що голосів на скликання спецсесії Генасамблеї буде достатньо.

Нагадаємо, 26 лютого Радбез ООН не зміг прийняти рішення про припинення агресії РФ проти України. Відповідне рішення було заблоковано Росією.

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