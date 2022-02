Украина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН

краина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН/

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН, Сергей Кислица.

" В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН соответственно в резолюцию 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", - пишет он.

In light of Russian veto in UNSC I addressed my request to members of the Council to adopt necessary decision to convene an emergency special UNGA session pursuant to GA resolution 377A(V) since Russia didn’t let Council act as required to maintain international peace & security pic.twitter.com/DdQNtK3tWN