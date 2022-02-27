Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Украина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН

Воскресенье, 27 февраля 2022, 02:02

краина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН/

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН, Сергей Кислица. 

" В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН соответственно в резолюцию 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", - пишет он.

Для созыва такой специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН. Однако для принятия решения достаточно одобрения 9 из 15 стран-членов. При этом ни одна из стран не будет иметь права вето.

Соответствующее заседание Совбеза запланировано на 27 февраля.

В случае одобрения созыва спецсессии, украинский вопрос на нем будут рассматривать все 193 государства-члена ООН. Правда, решение Генассамблеи не обязательно к исполнению.

Напомним, 26 февраля Совбез ООН не смог принять решение о прекращении агрессии РФ против Украины. Соответствующее решение было заблокировано Россией.

За постановление проголосовало 11 стран, что позволяет надеяться, что голосов на созыв спецсессии Генассамблеи будет достаточно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ ООН

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда