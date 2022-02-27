Ірландія закриває повітряний простір для літаків РФ

Ірландія закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків через війну Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Irish Examiner.

У неділю вранці міністр закордонних справ Саймон Ковні підтвердив, що Ірландія перекриє повітряний простір країни для російських літаків.

"Шокуючі напади Росії на Україну за ніч. Ірландія перекриє свій повітряний простір для всіх російських літаків" - заявив він.

Ковні також закликав інші країни ЄС зробити те ж саме.

Різні європейські країни — в тому числі Чехія, Словенія та країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — вже вирішили закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Схоже рішення прийняла Велика Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.