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Ирландия закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:22

Ирландия закроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов из-за войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Irish Examiner.

В воскресенье утром министр иностранных дел Саймон Ковни подтвердил, что Ирландия перекроет воздушное пространство страны для российских самолетов.

 "Шокирующие нападения России на Украину за ночь. Ирландия перекроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - заявил он.

Ковни также призвал другие страны ЕС сделать то же самое.

Различные европейские страны – в том числе Чехия, Словения и страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – уже решили закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Похожее решение приняла Великобритания.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.

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Ирландия Война с РФ

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