Україна збирає докази про воєнні злочини Росії для передачі до Гааги 

Україна збирає докази про воєнні злочини РФ в українських містах та передасть їх до Гааги.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", - розповів міністр у Twitter.

Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Крім того, окупанти обстріляли "ураганами" Охтирку, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Кількість поранених і загиблих невідома, є важко поранені діти.

Прокурор розташованого у Гаазі міжнародного кримінального суду Карім Хан раніше висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.

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