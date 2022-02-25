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Україна збирає докази про воєнні злочини Росії для передачі до Гааги 

П'ятниця, 25 лютого 2022, 15:25

Україна збирає докази про воєнні злочини РФ в українських містах та передасть їх до Гааги.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", - розповів міністр у Twitter.

Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Крім того, окупанти обстріляли "ураганами" Охтирку, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Кількість поранених і загиблих невідома, є важко поранені діти.

Прокурор розташованого у Гаазі міжнародного кримінального суду Карім Хан раніше висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.

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Війна з РФ Міжнародні суди Кулеба

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